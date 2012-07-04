Пресс-служба обнародовала вступительное слово Януковича

Пресс-служба напоминает, что проведение пресс-конференции перенесено в связи с ситуацией в Верховной Раде.

«Напомним, глава государства изменил свои планы и провел срочную встречу с руководством парламента и лидерами депутатских фракций для поиска путей урегулирования сложившейся ситуации», - говорится в сообщении.

Президент отметил, что никакие парламентские кризисы не должны влиять на стабильную работу власти по повышению социальных стандартов.Он напомнил, что в марте власть начала масштабный проект - внедрение социальных инициатив.

«Мы должны четко осознавать, что сегодня Европа и мир в целом переживают значительный финансово-экономический кризис, и это влияет и на нашу страну», - отметил Президент.

«На этом фоне власть делает все для того, чтобы люди себя чувствовали защищенными. Обеспечить будущее людей в эти непростые времена - первоочередную обязанность власти, и она эту обязанность выполняет», - пообещал он.

«Повышение зарплат, повышение социальных выплат и пенсионного обеспечения, создание новых рабочих мест - это те задачи, которые я поставил правительству для внедрения главных принципов социальной политики», - заверил глава государства.

Он отметил, что начатые два года тому назад реформы в настоящее время дали возможность усилить социальную защиту тех слоев населения, которые больше всего в ней нуждаются, и сегодня власть уже может подвести черту под первыми результатами этой работы.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром председатель ВР Владимир Литвин и вице-спикер Николай Томенко подали в отставку в связи с принятием языкового закона.

Президент на 11.30 пригласил руководство парламента и лидеров депутатских фракций для поиска путей урегулирования ситуации в Верховной Раде, сложившейся в связи с событиями, которые произошли на ее утреннем заседании.

По этой причине запланированная на 11.30 пресс-конференцию главы государства была перенесена.

Оппозиционные фракции отказались принять участие во встрече с Президентом.