ВР изменила процедуру избрания и увольнения спикера

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего Закона "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины" (относительно избрания, назначения и отзыва должностных лиц) проголосовали 255 народных депутатов из 268 зарегистрированных в сессионном зале.

Закон предусматривает изменение порядка избрания председателя Верховной Рады и отзыва его с должности, установив, что соответствующие решения принимаются открытым поименным голосованием большинством народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады Украины.

До этого устанавливалось, что решение по кандидатурам на должность председателя Верховной Рады принимается тайным голосованием путем подачи бюллетеней.

Принятым законом предлагается отменить действующую норму Регламента, в соответствии с которой избранным председателем парламента считается кандидат на должность, который получил большинство голосов народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады, если бюллетени для тайного голосования получили не менее двух третей народных депутатов от их фактической численности.

Принятый закон изменяет процедуру принятия парламентом решения об отзыве первого заместителя и заместителя председателя Верховной Рады, а также вводит возможность одновременного избрания председателя ВР.

В пояснительной записке к закону отмечается, что “следствием принятия закона будет приведение в соответствие с Конституцией Украины положений действующего Регламента, а также совершенствование процедуры избрания председателя Верховной Рады Украины, первого заместителя и заместителя председателя Верховной Рады Украины и отзыва их с должностей”.