Оппозиция хочет досрочных выборов президента и ВР

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Яценюк заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"Только что Янукович заявил о том, что он выступает за досрочные парламентские выборы. Иногда бывает так, что оппозиция поддерживает Президента. С небольшим уточнением — в Украине должны состояться досрочные парламентские и президентские выборы", - сказал А.Яценюк.

По его словам, из-за ситуации, сложившейся вокруг принятия языкового закона, "фактически в Украине создан полноценный и полномасштабный политический кризис". "Это не парламентский кризис, как это сказал Янукович, являющийся основным виновником этого кризиса. Народ Украины не избирал Януковича на тот объем полномочий, которым он сегодня пользуется. Поэтому, если Президент найдет в себе силу и мужество признать, что он привел страну к политическому кризису, политической изоляции, к тому, что Украина стала буферной зоной между нашими российскими партнерами и Европейским Союзом, он должен объявить о проведении досрочных парламентских и президентских выборов", - заявил лидер "Фронту Змін".

В свою очередь один из лидеров оппозиции Николай Томенко (фракция "БЮТ-Батьківщина") подчеркнул, что оппозиция готова в прямом эфире обсудить с В.Януковичем условия проведения таких выборов. "Мы, как оппозиция, готовы встретиться в прямом эфире с Президентом, чтобы обсудить условия проведения цивилизованных демократических одновременных парламентских и президентских выборов. Это единственный цивилизованный выход из ситуации", - добавил он.