Большинство будет упрашивать Литвина остаться

Как передает корреспондент УНИАН, об лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов сказал в интервью журналистам.

«Мы будем говорить с Владимиром Михайловичем, убеждать его не делать скоропалительных шагов», - сказал он.

По его мнению, эмоции не должны перерастать в какие-то практические действия.

«Эмоции остаются эмоциями, а ответственность остается ответственностью. И каждый политик, который отвечает за серьезные вопросы в государстве, должен взвешивать, как поступать - эмоционально или рационально. Как мне кажется, должна перебороть рациональная точка зрения», - подчеркнул лидер фракции ПР.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 июля, председатель Верховной Рады Украины В.Литвин подал в отставку из-за принятия языкового закона.

В.Литвин отметил, что вчера на 14.30 его пригласили на совещание к Президенту Украины.

«Эти мероприятия закончились где-то около 20 час. и в это же время, как сказал один народный депутат Украины, «мы развели их, как котят». Развели, в первую очередь, меня. Но, по большому счету, развели Украину, развели народ. И я думаю, что плоды этого развода мы еще будем пожинать», - подчеркнул В.Литвин.

Он отметил, что при таких обстоятельствах «прошу рассмотреть вопрос и принять решение о моей отставке».