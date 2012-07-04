Томенко говорит, что оппозиция к Януковичу не пойдет
11:14, 04 июля 2012Политика
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Оппозиционные фракции и заместитель председателя ВР Николай Томенко не пойдут на сегодняшнюю встречу с Президентом Виктором Януковичем.
Оппозиционеры будут говорить только лично с Януковичем
Об этом Н.Томенко заявил корреспонденту УНИАН.
Вице-спикер заметил, что оппозиция продолжает стоять на той же позиции, что и раньше.
«Оппозиция будет готова вести диалог лично с Президентом, а не с подчиненными Президента», - сказал Н.Томенко.
При этом он отметил, что такой диалог должен происходить в формате круглого стола с прямой телетрансляцией, поэтому сегодня на анонсированную встречу оппозиционеры не пойдут.
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