Томенко говорит, что оппозиция к Януковичу не пойдет

11:14, 04 июля 2012
Политика
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Оппозиционные фракции и заместитель председателя ВР Николай Томенко не пойдут на сегодняшнюю встречу с Президентом Виктором Януковичем.

Оппозиционеры будут говорить только лично с Януковичем

 

Об этом Н.Томенко заявил корреспонденту УНИАН.

Вице-спикер заметил, что оппозиция продолжает стоять на той же позиции, что и раньше.

«Оппозиция будет готова вести диалог лично с Президентом, а не с подчиненными Президента», - сказал Н.Томенко.

При этом он отметил, что такой диалог должен происходить в формате круглого стола с прямой телетрансляцией, поэтому сегодня на анонсированную встречу оппозиционеры не пойдут.

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