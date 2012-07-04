Томенко говорит, что оппозиция к Януковичу не пойдет

Об этом Н.Томенко заявил корреспонденту УНИАН.

Вице-спикер заметил, что оппозиция продолжает стоять на той же позиции, что и раньше.

«Оппозиция будет готова вести диалог лично с Президентом, а не с подчиненными Президента», - сказал Н.Томенко.

При этом он отметил, что такой диалог должен происходить в формате круглого стола с прямой телетрансляцией, поэтому сегодня на анонсированную встречу оппозиционеры не пойдут.