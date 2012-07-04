Литвин заявил, что Мартынюк его подставил
10:32, 04 июля 2012Политика
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Литвин обвинил Мартынюка в том, что тот его «подставил» в вопросе принятия языкового закона.
Литвин обиделся на Мартынюка
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин обвиняет своего первого заместителя Адама Мартынюка в том, что он его «подставил» в вопросе принятия языкового закона.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Литвин заявил сегодня в начале пленарного заседания.
«У вас есть доблестный мой товарищ, бывший, с которым я делил хлеб и соль, и который меня сдал полностью», - сказал В.Литвин, имея в виду А.Мартынюка, поскольку именно он проводил вчера заседание.
Такая фраза спикера вызвала незначительный гул среди депутатов.
«Я имею право сказать все, что я думаю, и это правда», - сказал он.
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