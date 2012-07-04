Литвин заявил, что Мартынюк его подставил

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин обвиняет своего первого заместителя Адама Мартынюка в том, что он его «подставил» в вопросе принятия языкового закона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Литвин заявил сегодня в начале пленарного заседания.

«У вас есть доблестный мой товарищ, бывший, с которым я делил хлеб и соль, и который меня сдал полностью», - сказал В.Литвин, имея в виду А.Мартынюка, поскольку именно он проводил вчера заседание.

Такая фраза спикера вызвала незначительный гул среди депутатов.

«Я имею право сказать все, что я думаю, и это правда», - сказал он.