Тягнибок: Митингующие не пропустят Януковича в Украинский дом

Лидер партии «Свобода» Олег Тягнибок обещает, что митингующие не пропустят Президента Виктора Януковича к Украинскому дому, где в 11.30 он должен начать итоговую пресс-конференцию.

Об этом О.Тягнибок сказал в комментарии УНИАН возле Украинского дома, где проходит акция в защиту украинского языка.

«Конечно, не пропустим. Тут давай указания людям или не давай… Люди сюда пришли, поскольку истоптали не то, что тело, но и душу украинца», - сказал О.Тягнибок.

В то же время О.Тягнибок отметил, что журналистов митингующие будут пропускать, и не будут создавать им никаких препятствий.

«Очевидно, для Президента очень важно провести пресс-конференцию в Украинском доме, и так совпало, что акцию протеста мы начали проводить здесь», - добавил он.

О.Тягнибок подчеркнул, что акция протеста является абсолютно законной, и в подтверждение своих слов продемонстрировал обращение «Свободы» к Киевской городской государственной администрации с заявкой о проведении такого митинга. При этом он отметил, что никакого решения суда, которое бы запрещало проведение такой акции, на сегодняшний день нет.

Он раскритиковал не только сам языковой закон, но и «хамскую процедуру его принятия». «Этим голосованиям они продемонстрировали, что украинцев они ни во что не ставят», - сказал лидер «Свободы».