СМИ: Литвин и Томенко готовятся подать в отставку
09:34, 04 июля 2012Политика
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Лидер партии "Фронт перемен" Арсений Яценюк заявил, что спикер ВР Владимир Литвин намерен подать в отставку.
Литвин перед голосованием исчез
"Литвин собирается подать в отставку. И он это сделает, если Янукович его сейчас не запрессует", - сказал Яценюк.
По информации источников "Украинской правды", сейчас Литвин готовит бумаги к руководителю аппарата для объявления в начале заседания заявления об отставке.
Как известно, перед голосованием за "языковой" проект, Литвин ушел из зала заседаний. Голосование проводил первый вице-спикер, коммунист Адам Мартынюк.
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Также о намерении подать в отставку объявил вице-спикер, бютовец Николай Томенко.
"Я не могу находиться в таком президиуме такой Верховной Рады. Дальнейшее пребывание на посту вице-спикера вижу для себя неприемлемым", - отметил он.
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