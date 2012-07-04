СМИ: Литвин и Томенко готовятся подать в отставку

"Литвин собирается подать в отставку. И он это сделает, если Янукович его сейчас не запрессует", - сказал Яценюк.

По информации источников "Украинской правды", сейчас Литвин готовит бумаги к руководителю аппарата для объявления в начале заседания заявления об отставке.

Как известно, перед голосованием за "языковой" проект, Литвин ушел из зала заседаний. Голосование проводил первый вице-спикер, коммунист Адам Мартынюк.

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Также о намерении подать в отставку объявил вице-спикер, бютовец Николай Томенко.

"Я не могу находиться в таком президиуме такой Верховной Рады. Дальнейшее пребывание на посту вице-спикера вижу для себя неприемлемым", - отметил он.