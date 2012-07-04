Эксперт: Янукович будет говорить о Евро и избегать вопросов о Межигорье

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, пресс-конференция начнется в 11.30 в Национальном центре делового и культурного сотрудничества «Украинский дом» (ул. Крещатик, 2).

Пресс-конференцию будет транслировать в прямом эфире Национальная телекомпания Украины.

В то же время медиаэксперты предполагают, что острых вопросов к Президенту на этот раз будут всячески избегать, однако в целом говорить есть о чем: от футбола - до коррупции и политзаключенных, пишет Радио Свобода.

Успехи в проведении Евро-2012, принятие обещанного регионалами языкового законопроекта - это то, о чем будет говорить Виктор Янукович во время встречи с журналистами, предполагает председатель Независимого медиа-профсоюза Украины Юрий Луканов.

«Ясно, что Президент не захочет отвечать или будет пытаться сделать так, чтобы ему не ставили вопросов о Межигорье, о кражах, о нефтяных вышках, за которые 150 миллионов переплачивают т.д.», - говорит медиаэксперт.

По словам журналиста Мустафы Найема, отдельно будут говорить о втором суде над Юлией Тимошенко и решение Европейского суда по правам человека по делу Юрия Луценко.

Присутствие на мероприятии журналистов издания LB.ua, которыми недавно занялись силовики, подтвердил главный редактор Олег Базар.

Журналист Вячеслав Пиховшек в свою очередь предполагает, что украинский глава государства будет говорить преимущественно в ключе своих последних заявлений о внешней и внутренней политике. Так называемые «острые вопросы» журналист называет средством саморекламы, но предполагает, что они все-таки будут поставлены.