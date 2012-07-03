Украина обжалует решение относительно Луценко в Большой палате Евросуда

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства юстиции со ссылкой на Н.Кульчицкого.

"На данное время осуществляется подготовка соответствующего ходатайства, которое будет подано, в соответствии с требованиями статьи 43 Конвенции, на протяжении трех месяцев с момента вынесения решения по делу", - сказал Н.Кульчицкий.

По его словам, первичное ознакомление с решением по делу "Луценко против Украины" свидетельствует о наличии оснований для обращения с ходатайством о передаче дела на рассмотрение Большой палаты Европейского суда по правам человека.

Правительственный уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека уточнил, что в соответствии со статьей 46 Конвенции государства обязываются выполнять окончательные решения Европейского суда. "Решение Европейского суда становится окончательным с момента вынесения решения Большой палатой или с момента отклонения коллегией Большой палаты ходатайства о передаче дела на рассмотрение Большой палаты. До момента приобретения решением статуса окончательного оно не подлежит выполнению государством и не создает никаких правовых последствий для сторон", - отмечается в сообщении Министерства юстиции.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 июля, Европейский суд по правам человека признал нарушения по делу Ю.Луценко и присудил ему 15 тысяч евро компенсации от Украины.

Суд, в частности, признал шесть нарушений Конвенции прав человека во время рассмотрения дела Ю.Луценко в Украине.

Сразу после объявления решения Ю.Луценко обратился к Президенту Украины Виктору Януковичу и генеральному прокурору Виктору Пшонке с требованием выполнить решение Европейского суда, а также привлечь к уголовной ответственности должностных лиц по факту незаконных действий в отношении экс-министра внутренних дел.