Регионалы: «Мы их развели, как котят»

Как пишет "Украинская правда", после того, как Верховная Рада приняла законопроект во втором чтении, регионал Михаил Чечетов заявил: "Оцените красоту игры. Мы их развели, как котят. Я не знаю, что они будут делать на выборах".

Автор документа, регионал Вадим Колесниченко также выразил удовлетворение голосованием.

"Мы не дали прессе раскачать эту лодку вопросами будет законопроект или нет. Вы хотели мордобоя? Мы этого не допустили", - отметил он.

На замечание, что они "кинули" народ Украины, Колесниченко ответил: "Вы не народ Украины".