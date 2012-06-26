Рассмотрение кассации Тимошенко перенесли на 12 июля

Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел перенес рассмотрение кассационной жалобы по газовому делу экс-премьер-министра Юлии Тимошенко на 12 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято коллегией судей и объявлено председательствующим судьей Станиславом Мищенко. Судья отметил, что заседание по рассмотрению кассационной жалобы состоится 12 июля в 10.00. Он также подчеркнул, что суду необходимо получить результаты судмедэкспертизы относительно состояния здоровья Ю.Тимошенко.

После объявления решения один из сторонников Ю.Тимошенко непосредственно в зале суда достал трубу и сыграл «Вставай, страна огромная».

Как сообщал УНИАН, государственное обвинение попросило перенести рассмотрение кассационной жалобы на приговор экс-премьер-министру Украины Ю.Тимошенко по «газовому делу».

В частности, прокурор Оксана Дрогобицкая отметила, что вчера было принято решение о перенесении судебного заседания по делу ЕЭСУ для проведения судмедэкспертизы состояния здоровья Ю.Тимошенко. По ее словам, «Ю.Тимошенко манипулирует своим состоянием здоровья и не принимает участия в судебных заседаниях».

О.Дрогобицкая добавила, что логично было бы дождаться результатов судебно-медицинской экспертизы состояния Ю.Тимошенко.

Справка УНИАН. Печерский районный суд Киева 11 октября 2011 года приговорил Ю.Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Апелляционный суд оставил приговор в действии, после чего была подана кассация.