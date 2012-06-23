Литвин говорит, что если менять Конституцию, то комплексно

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом он сказал сегодня журналистам.

В.Литвин выразил сомнение, что на рассмотрение Верховной Рады будет внесен проект новой редакции Конституции, поскольку, по его словам, не предусмотрены порядок и процедура принятия нового Основного Закона.

Характер изменений к Конституции, считает В.Литвин, будет зависеть «от наработок, которые осуществит Конституционная ассамблея, и от настроений в обществе».

Внесения изменений, по его словам, требуют разделы, в частности, относительно прав и свобод человека в части их обеспечения и ответственности власти за их реализацию. При этом руководитель парламента напомнил, что изменения ни в коем случае не должны «ухудшать социальное самочувствие людей, сужать объем прав и свобод».

«Главное - чтобы был консенсус и понимание, в каком объеме эти изменения должны быть осуществлены», - подчеркнул В.Литвин.