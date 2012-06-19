Власенко не понимает, при чем комиссия Богатыревой к Тимошенко

Об этом он сказал корреспонденту УНИАН, комментируя информацию ГПтСУ о вызове Ю.Тимошенко 25 июня в суд для участия в судебном процессе по делу ЕЭСУ.

С.Власенко отметил, что еще несколько недель назад стало понятно, что Ю.Тимошенко «насильно потянут в суд».

Он выразил удивление по поводу того, что медицинская комиссия Минздрава рекомендовала Киевскому районному суду Харькова создать надлежащие условия для Ю.Тимошенко в зале суда. Адвокат отметил, что есть много вопросов по поводу «юридического статуса этой комиссии».

Как подчеркнул С.Власенко, лечением Ю.Тимошенко занимаются немецкие врачи из клиники «Шарите», и никакая медицинская комиссия Минздрава к этому лечению отношения не имеет.

По его словам, «госпожа Раиса Богатырева (речь идет о министре здравоохранения – УНИАН) заявляла, что немецкие врачи отвечают за лечение Юлии Тимошенко, а потому возникает вопрос, какая комиссия и комфортные условия должны быть созданы Ю.Тимошенко в суде?».

Он обратил внимание, что Ю.Тимошенко «не может сидеть больше какого-то времени».

С.Власенко отметил, что до конца этой недели в Украину должны прибыть немецкие врачи, и тогда можно будет «о чем-то говорить».