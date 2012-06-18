Азаров уволил заместителя гендиректора «Укрзалізниці»

Соответствующее распоряжение от 18 июня 2012 г. № 363-р обнародовано на правительственном портале.

В распоряжении отмечается, что Л. Лобойко освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

Как сообщал УНИАН, Л.Лобойко занимал эту должность с июня 2010 г. Ранее он уже работал в ведомстве в должности начальника Главного пассажирского управления «Укрзализныци».