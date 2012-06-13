Директор Freedom House говорит, что Евро может стать позором для Януковича

"Быть хозяином чемпионата Европы по футболу должно быть моментом гордости для Украины. Вместо этого мы видим, что люди задаются вопросом – почему чемпионат проводят в Украине, когда в стране есть политические узники, звучат сообщения о расизме? В этой ситуации Евро-2012 имеет потенциал превратиться в позор для власти в Украине", - сказал Д.Креймер в интервью "Голосу Америки".

По его мнению, все выглядит таким образом, что сегодняшнее руководство Украины не способно и не хочет решать существующие проблемы, а также не уважает базовые свободы граждан, являющиеся основой демократического общества.

"Мы видим неспособность и нежелание правительства Украины решать проблемы с выборочным судебным преследованием. Мы поднимали этот вопрос во время визита в Украину на высшем уровне. Я надеялся, что выход из ситуации будет найден. Но Генеральная прокуратура Украины открывает новые дела в отношении Тимошенко, последние – по обвинению в причастности к убийству Щербаня. Я не говорю, что Тимошенко должна иметь иммунитет, но путь, по которому они проводят расследование, я бы сказал преследование ее, Луценко и других, не вызывает никакого доверия. Если не имеет оснований, они не должны содержать этих людей в тюрьме, и все же надеюсь, что они найдут путь освободить их рано или поздно", - отметил Д.Креймер, сообщается на сайте Юлии Тимошенко.

Как сообщалось, 4 апреля Д.Креймер посетил Ю.Тимошенко в Качановской исправительной колонии в составе делегации международной неправительственной организации Freedom House. После встречи, которая продолжалась более полутора часов, представители делегации заявили, что таким образом хотели привлечь внимание к выборочному применению правосудия в Украине. "Freedom House не поддерживает никаких конкретных лиц или конкретных политических партий. Мы поддерживаем демократию, права и свободы человека", - подчеркнул один из представителей делегации.