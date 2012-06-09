Нидерландские болельщики прошли Харьковом в футболках «Free Yulia»

Футболки «Free Юля» с портретом экс-премьера Юлии Тимошенко раздавали голландцам вместе с такими же листовками на английском языке сторонники осужденной экс-премьера, пишет Тиждень. Некоторые болельщики сразу одевали эти футболки.

На вопрос корреспондента агентства, зачем ее одели, фанат ответил: «Потому что она мне нравится».

Длина маршрута, по которому прошли болельщики - около 5 км.

Ранее у официальной фан-зоны в Харькове, как и в Киеве, прошла акция в защиту бездомных животных и зеленых насаждений.