США выделили 3 млн. долларов на наблюдателей на украинских выборах

Об этом сообщил посол США в Украине в 1998-2000 годах Стивен Пайфер во время Дипломатического клуба, организованного Фондом Арсения Яценюка «Открой Украину».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Фронт Змін», по словам С.Пайфера, США могут применить санкции по отношению к представителям украинской власти в случае проведения нелегитимных выборов.

В ответ на вопрос, могут ли США применить санкции против Украины, если выборы осенью будут нечестными, он сказал: «Если Украина и в дальнейшем будет придерживаться взятого сегодня курса, а также если состоятся нелегитимные выборы и ничего не изменится в ситуации с политическими преследованиями, то, к сожалению, для Украины это возможно».

«В 1990-х Украина имела огромную поддержку американского Конгресса. Сейчас все изменилось. Около четырех месяцев тому назад я должен был докладывать в Конгрессе о ситуации в Украине. Чувствуется неудовлетворение, тревога и разочарование. Запад очень старался помочь Украине стать современной демократической страной, но все пошло не тем путем», - отметил он.

С.Пайфер напомнил, что есть достаточно много примеров, когда Конгресс США ограничивал некоторые страны, например, вспомнил Акт о демократии и правах человека в отношении Беларуси об усилении санкций. По его словам, «и Соединенные Штаты, и Европейский Союз продолжают осуществлять санкции против отдельных лиц в Беларуси так же, как и финансовые санкции. Есть также «закон Магнитского» относительно санкций против российских высокопоставленных должностных лиц, от чего российская власть не в восторге. Госдепартамент США уже вводит в качестве административных мер визовые санкции в отношении россиян, которые были задействованы в деле Магнитского».

«Есть ощущение, что Украина приближается к России и Беларуси, а не, например, к Польше с ее демократическими структурами. Я думаю, что отсюда недалеко, чтобы Конгресс начал думать о том, какие механизмы он может применить, чтобы повлиять на Украину. Вопрос санкций сейчас не стоит в повестке дня. Однако, если разговаривать с сотрудниками Конгресса, то сейчас они думают об этом, хотя еще 6 месяцев или 12 месяцев тому назад о таком вопросе даже не думали», - сказал он.

Дипломат подчеркнул, что весь мир будет следить за течением событий в Украине осенью. «Только США выделили более 3 млн. долларов на обеспечение большого количества наблюдателей на период украинских выборов», - отметил он.

С.Пайфер сказал, что не верит в то, что Президент Украины не владеет ситуацией: «Господин Янукович получает четкие сообщения о необходимости прозрачных выборов, о необходимости решить вопрос с политическими узниками во время рабочих встреч с европейскими лидерами», – отметил бывший посол США в Украине.