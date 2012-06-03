Азаров получил жалобу в Facebook

Об этом Н.Азаров сообщил во время общения с пользователями сети Facebook в ответ на жалобу пользователя, что на свое обращение получил «отписку».

«Вы пишете о том, что Ваше обращение закончилось очередной отпиской. Это меня очень тревожит. Если уже на прямое поручение премьер-министра так реагируют наши чиновники, то о чем можно говорить? Поэтому я сейчас дам поручение своему аппарату проанализировать абсолютно все мои поручения, как они выполнены», - написал Н.Азаров.

Он заметил, что одни поручения можно выполнить за один день, а на выполнение других необходимо достаточно много времени.

«Поэтому мои сотрудники выполнят такой анализ, и я эти результаты рассмотрю. Там, где мы найдем бюрократические отписки, - в отношении всех виновных будут сделаны выводы. Я вынесу этот вопрос на рассмотрение правительства и предложу решение, ведь моя работа с вами проводится не ради любопытства, а ради того, чтобы любой гражданин имел возможность достучаться непосредственно к премьер-министру. Возможности интернета это позволяют, и соответственно вопрос выполнения поручений премьер-министра - это вопрос доверия людей к исполнительной власти. Поэтому и Ваше обращение будет рассмотрено», - отметил Н.Азаров.