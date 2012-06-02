Мэр Броваров божится, что не запрещал акцию Кличко

Об этом И.Сапожко заявил УНИАН, комментируя распространенное партией «УДАР» заявление.

«В действительности это не так. В пятницу они (представители партии «УДАР» и В.Кличко – УНИАН) получили разрешение на проведение мероприятия от исполнительного комитета», - сказал И.Сапожко.

Он отметил, что в соответствии с решением Исполнительного комитета Броварского городского совета от 1 июня №248 благотворительной организации «Благотворительный фонд развития общин «Левобережная Киевщина» было предоставлено разрешение на проведение 2 июня акции с участием В.Кличко.

Он отметил, что исполком Броварского горсовета предложил организаторам акции провести ее в парке культуры и отдыха «Победа» вместо площади «Свобода», на которой мирные собрания не проводят по техническим причинам.

Как сообщал УНИАН, 1 июня Киевская областная организация партии «УДАР» заявила, что исполнительный комитет Броварского горсовета отказался санкционировать проведение социально-культурного собрания граждан, которое должно было состояться 2 июня в Броварах на площади «Свобода» по случаю Дня защиты детей.

«Ко Дню защиты детей общественные активисты Броваров вместе с местной организацией партии «УДАР» хотели провести социально-культурное мероприятие на центральной площади города. Программа предусматривала проведение детских соревнований и конкурсов, вручение детям праздничных подарков. Поздравить детей и их родителей планировал лидер партии «УДАР» Виталий Кличко. Несмотря на это, городской совет отказал организаторам акции в ее проведении», - говорится в заявлении партии.

В партии не исключили, что указание запретить проведение культурной акции было дано «сверху»,чтобы не допустить встречи В.Кличко с жителями Броваров.