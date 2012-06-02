Кличко не разрешили детские соревнования из-за угрозы терроризма

Об этом сообщили УНИАН в Киевской областной организации партии «УДАР».

«Ко дню защиты детей общественные активисты Броваров вместе с местной организацией партии «УДАР» хотели провести социально-культурное мероприятие на центральной площади города. Программа предусматривала проведение детских соревнований и конкурсов, вручение детям праздничных подарков. Поздравить детей и их родителей планировал лидер партии «УДАР» Виталий Кличко. Несмотря на это, городской совет отказал организаторам акции в ее проведении», - говорится в заявлении партии.

По словам представителей «УДАРа», официальной причиной запрещения мирного собрания стало «недопущение проявлений терроризма и надлежащего обеспечения охраны общественной безопасности», о чем сказано в решении исполкома Броварского горсовета, размещенном на его официальном сайте.

«Для местных чиновников рекомендации начальника Броварского отделения ГУМВД Украины, на которые они ссылаются, очевидно, важнее, чем ст. 39 Конституции Украины, которая гарантирует гражданам право на свободные собрания. Не исключено, что указание запретить проведение культурной акции было дано «сверху», чтобы не допустить встречи В.Кличко с жителями Броваров. С целью недопущения провокаций и конфликтных ситуаций во время мероприятия, на которое не получено разрешения, мы приняли решение провести его позже», - объяснили в Киевской областной организации партии «УДАР».