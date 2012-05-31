В «Батькивщине» думают, что Пшонка подвел под статью своего зама

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, так в «Батькивщине» прокомментировали заявление генпрокурора Виктора Пшонки о том, что если у ГПУ будут доказательства причастности экс-премьера Юлии Тимошенко к убийству Евгения Щербаня, ей выдвинут обвинение, а не будет доказательств – будет «действовать презумпция невиновности».

«Напоминаем Виктору Пшонке, что презумпция невиновности – это правовой принцип, по которому человек, который подозревается в совершении преступления, является невиноватым до тех пор, пока его вина не будет установлена приговором суда, вступившим в законную силу. Генеральный прокурор Украины, который по должности призван защищать закон, должен знать это как «Отче наш», - заявили в партии.

Кроме того, в «Батькивщине» убеждены, что своим заявлением о том, что Ю.Тимошенко проходит по делу Е.Щербаня только как свидетель, В.Пшонка «уличил во лжи и подвел под уголовную статью своего заместителя Рената Кузьмина».

«Как известно, еще 10 мая Кузьмин заявил, что Генеральная прокуратура уже через две недели будет готова выдвинуть Юлии Тимошенко обвинение в организации и финансировании убийства Евгения Щербаня. Более того, Ренат Кузьмин посещал институты Европейского Союза и давал многочисленные интервью, где подчеркивал прямую вину Юлии Тимошенко по этому делу. Свежее же заявление Виктора Пшонки прямо подтверждает: Ренат Кузьмин сфальсифицировал уголовное дело в отношении Юлии Тимошенко и возвел на нее клевету, что является преступлением», - заявляют в «Батькивщине».

Кроме того, в партии выражают возмущение и заявлениями члена ЦИК от Партии регионов Михаила Охендовского, который, не ожидая решения кассационной инстанции, заранее объявил европейцам, что Ю.Тимошенко все равно будет сидеть, а следовательно, не будет принимать участия в выборах.

В «Батькивщине» подчеркнули, что подобные факты четко свидетельствуют: все дела, возбужденные в отношении Ю.Тимошенко, политически мотивированные и не имеют под собой реальных оснований.

В связи с этим партия требует немедленного закрытия «этих абсурдных, насквозь сфальсифицированных дел, отстранения от должности и привлечения к уголовной ответственности генерального прокурора Виктора Пшонки и его заместителя Рената Кузьмина».