Яценюк: власть будет пытаться провести выборы сразу после Евро-2012

Об этом заявил сегодня во время пресс-конференции во Львове лидер партии «Фронт Змін» Арсений Яценюк, добавив, что власть будет пытаться провести досрочные выборы сразу после Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, А.Яценюк отметил, что для того „чтобы удержаться при власти, Партия регионов разработала план на предвыборную кампанию”.

„Первым пунктом этого плана является объявление социальных инициатив Президента. Виктор Янукович вместо того, чтобы доплачивать 334 грн к пенсии, как предусматривала поправка оппозиции, внесенная в сентябре прошлого года, сейчас решил доплатить 100 грн. Однако он надеется, что это добавит 2-3% к рейтингу ПР”, - отметил лидер «Фронту Змін».

Еще одним способом повысить рейтинг Партии регионов перед выборами является закон об отмене депутатской неприкосновенности, подчеркнул он. При этом, напомнил А.Яценюк, в 2008 году, находясь в должности председателя ВР, он ставил на голосование вопрос об отмене депутатской неприкосновенности, однако Партия регионов не дала ни одного голоса. При этом представитель оппозиции отметил: «Мы требуем проголосовать за отмену неприкосновенности, только пакетом: снятие неприкосновенности с Президента, судей и закон о порядке импичмента Президента».

По словам А.Яценюка, следующим пунктом предвыборного плана Партии регионов является инициация рассмотрения закона о языках: «Их задача - принять закон о языках, чтобы дополнительно получить 3-5% рейтинга», - добавил он.

Лидер «Фронту Змін» отметил, главное в планах ПР - немедленно распустить парламент. «Они понимают, что они не дотянут до 28 октября. Они хотят получить максимальное количество голосов на пике - после Евро-2012. Они думают, что таким образом могут выиграть выборы», - подчеркнул А.Яценюк.

Лидер «Фронту Змін» отметил, что, согласно Конституции, выборы должны состояться 28 октября 2012 года. «Обмануть народ Украины посредством политических технологий Президента В.Януковича им не удастся. Партия регионов проиграет избирательную кампанию. Мы победим, проведем изменения в стране и привлечем к ответственности тех, кто виноват в произволе последних двух лет», - подчеркнул А.Яценюк.

В свою очередь, заместитель председателя Верховной Рады, член ВО «Батьківщина» Николай Томенко добавил, что власть будет пытаться распустить парламент также и для того, чтобы лишить оппозицию инструментов влияния. «В настоящее время предвыборный штаб Партии регионов фактически переместился в парламент, и они действительно пытаются использовать ВР как инструмент. Однако, если парламент работает, то мы можем при какой-то экстраординарной ситуации хотя бы сказать миру, что делается. Ведь на телевидение мы не попадаем», - подчеркнул Н.Томенко.