Хара: Януковичу механизм мести Тимошенко рекомендовали со стороны

Народный депутат от Партии регионов, в 2004 году - глава штаба кандидата в Президенты Виктора Януковича перед третьим туром выборов, экс-глава Федерации профсоюзов Украины Василий Хара считает, что сегодня Президента В.Януковича «подставляют», и что он не понимает, как это выглядит в глазах людей.

Об этом В.Хара, в свое время близкий, как он утверждает, к Виктору Януковичу, сказал в интервью «Украинской правде».

Так, по словам В.Хары, Президент - не тот человек, который будет пользоваться одним источником информации. «Но у него все равно искусственно ограничены эти источники, и я хочу сказать, что действия эти не направлены на то, чтобы Президент реализовал всю свою программу в полном цвете», - сказал В.Хара, добавив: «Януковича подставили и с Юлей. Его подставляют постоянно, и, на мой взгляд, преднамеренно это делают».

Относительно позиции, которую занимает В.Янукович в ситуации с экс-премьер-министром Ю.Тимошенко В.Хара сказал: «Думаю, что это предложение достаточно высоких людей, которые могут к нему часто заходить и советовать… Тимошенко виновата, я ее никак не оправдываю... Конечно, у Януковича было желание, законное желание отомстить, и так далее. Но я думаю, что он все равно бы не додумался до этого... Механизм этой мести ему рекомендовали со стороны». При этом он подчеркнул, что фамилии ему называть не хочется: «я ж не докажу».

«На мой взгляд, он не мстительный, и он отходчивый. Он может вплоть до того, что двинуть. Но он очень изменился, я его таким не знаю. Он стал совершенно другим», - сказал В.Хара.

На вопрос: «Зачем Януковичу Межигорье? Зачем так много?», В.Хара ответил: «Есть, наверное, две причины. Одна субъективная. Детство… Вы знаете, какая-то неудовлетворенность, наверное, остается, и она у каждого по-разному проявляется. Но я убежден, или мне хочется его оправдать, я не знаю, что это те же люди, которые его подставляют, ему это и преподносят. Так, что он даже не понимает, как это выглядит в глазах людей. Его окучивают, его обрызгивают, и, мне кажется, что не без злого умысла».

При этом, по словам В.Хары, раньше, когда В.Янукович был губернатором, у него был неплохой дом, где ему доводилось бывать в гостях: «Там, чуть ли не под терриконом, на окраине Донецка. Я не видел там ничего шикарного, позолоты».

При этом В.Хара заметил: «Наверное, к Виктору Януковичу еще не пришел тот опыт, который должен быть у Президента. Вот он немножко сегодня губернатор, он немножко сегодня премьер-министр. Он немножко по-другому видит систему управления: "Я сказал - и все". А государством так нельзя управлять. Даже если ты строил и ты хозяин, то институции должны быть демократичными, прозрачными и контролируемыми не только тобой. Только тогда у тебя будет опора».

Относительно же того, что друзья президентского сына становятся ключевыми фигурами государства - главой Налоговой службы, Нацбанка, Минфина, МВД, «регионал» сказал: «Возможно, так возросли влияние и авторитет сына. Возможно, так надо, чтобы все защищалось. А возможно, и немножко другое. Это - ключевые посты. Может, подбирали тех людей, которые его не предадут относительно его личных дел».

Также об «усилении старшего сына Януковича» В.Хара сказал, что это свита делает короля: «Есть люди, которые приходят и хотят сделать услуги для того, чтобы сохраниться, умножиться. Виктор Федорович может многого и не знать. Даже когда от его имени делают или когда с его сыном что-то делают, он может даже этого не знать».

«Старики не выдерживают этого всего. А молодые – подавно... Там и желать не надо - тебе поднесут, "чего изволите". Только голову повел - а тебе уже стопочку и огурчик. Откуда они знали, что ты хотел выпить и закусить?», - рассуждает В.Хара.

«Я знаю, что Янукович своих сыновей воспитывал в строгости, они не были избалованы. Сейчас я не знаю, как они себя ведут, я с ними не общаюсь. Но в бытность Януковича губернатором никто не высовывался», - добавил он.