Хорошковский ничего нового в резолюции Европарламента не увидел

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский, комментируя по просьбе журналистов призыв Европарламента к украинским властям внести изменения в Уголовный кодекс с целью освобождения политзаключенных.

«Мы всегда со вниманием относимся к резолюциям Европарламента и, безусловно, примем это во внимание и дадим задание на разработку таких изменений (в Уголовный кодекс – УНИАН)», - отметил В.Хорошковский.

Он подчеркнул: «Эта позиция не нова. Это было во время переговоров, когда я ездил в Брюссель. Об этом мне было несколько раз сказано, потому что взгляд ЕС на эту проблему именно такой. Вы знаете нашу ситуацию. Она, прежде всего, связана с тем, что любое решение, которое мы могли бы принять, требует изменения в законодательство, и это основное».

По словам В.Хорошковского, пока Украина не найдет законный путь решения этого вопроса, «к сожалению, мы все время будем находиться в такой двойственной ситуации».