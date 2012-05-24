Верхофстадт: Украина пока не Беларусь, но дело Тимошенко – это тест

Об этом он сообщил на заседании своей группы после выступления на нем дочери экс-премьера Евгении Тимошенко и заместителя председателя партии "Батькивщина" Григория Немыри.

"Я направил запрос о получении разрешения на посещение Юлии Тимошенко в клинике, где она лечится. Европейский парламент на этой неделе примет резолюцию по Украине и делу Юлии Тимошенко, я надеюсь, что смогу передать ее Тимошенко лично во время нашей встречи", - сказал Г.Верхофстадт, сообщается на сайте Ю.Тимошенко.

Председатель группы Альянса либералов и демократов Европарламента считает необходимым добиваться проведения независимого, непредвзятого, открытого и прозрачного пересмотра дела Ю.Тимошенко. "Мы попробуем добиться справедливости для Юлии Тимошенко", - подчеркнул он.

Е.Тимошенко проинформировала группу Европарламента о продолжении сворачивания демократии в Украине, которое происходит при президентстве Виктора Януковича, о давлении на оппозицию, гражданское общество и СМИ. Отдельное внимание она уделила делам политзаключенных Украины: Ю.Тимошенко, экс-министра внутренних дел Юрия Луценко, бывшего и.о. министра обороны Валерия Иващенко и других.

Европарламентарии осудили использование властью Украины избирательного правосудия и призвали Президента В.Януковича освободить политзаключенных Украины. "Украина – пока не Беларусь, но дело Тимошенко – это тест", - добавил Г.Верхофстадт.