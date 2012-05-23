Адвокат: украинцы ремонтировали технику войск Каддафи под угрозой расстрела

Об этом пишет газета "Сегодня".

По словам украинского правозащитника, побывавшего на судебном процессе в Триполи, Станислава Селиванова, адвокат украинских подсудимых Тарик Абухаляли в своей речи убедительно доказал, что все четыре статьи, по которым предъявлено обвинение, к задержанным не имеют отношения, так как украинские граждане были вынуждены обслуживать военную технику под угрозой расстрела.

По сути все обвинение основано на показаниях полковников армии Каддафи - Абду Саляма и Мухаммеда Архаи, которые бездоказательно обвинили задержанных, рассказал правозащитник. "Я думаю, что они свои жизни спасают ценой наших соотечественников", - отметил Селиванов.

Газете также удалось связаться по телефону с одним из заложников, который попросил не называть его имени. "Нам все хуже и хуже. Все поголовно болеют. На заседаниях суда украинские дипломаты присутствуют, никак не влияя на ход судебного процесса. В нашей камере из развлечений - лишь телевизор. Ребята очень напряжены и сильно нервничают, конца этому всему не видно", - приводит издание его слова.

По мнению задержанного, украинцы могли стать разменной монетой в торге Украины и Ливии за самолет Каддафи.

"Ливийцы намекают, что наши власти просто хотят нажиться на том самом самолете - за ремонт уже уплатил Каддафи, а Украина хочет во второй раз получить деньги за него. Более того, на ремонт самолета украинцы якобы потратили всего 1 миллион долларов, а потом вдруг откуда-то появилась стоимость в 29 миллионов долларов. Ливийцы говорят, что их хотят обдурить. Вот поэтому, мол, мы и сидим", - сказал газете заложник.

Пресс-секретарь МИД Украины Александр Дикусаров опроверг информациюо предложенном обмене самолет - на украинцев , заявив, что "судебный процесс над украинцами находится в политической плоскости".

Как сообщал УНИАН, сторонники пришедшего к власти Переходного национального совета Ливии в сентябре прошлого года задержали 22 украинских специалиста. Суд Триполи в апреле начал процесс по этому делу. Украинским гражданам предъявили официальное обвинение в том, что они принимали участие в ремонте техники войск свергнутого ливийского лидера Каддафи.