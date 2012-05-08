МИД: Ливия не предлагает освободить украинцев в обмен на самолет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр Дикусаров.

«Невозможно комментировать слухи, что кто-то какое-то вознаграждение за что-то требует. Это дело находится в сугубо юридической плоскости и рассматривается в суде», - сказал А.Дикусаров.

Отвечая на вопрос журналистов, имеет ли Украина невыполненные обязательства перед ливийской стороной, он сказал: «Мне ничего не известно о фактах, что мы что-то не выполнили или есть какие-то невыполненные обязательства».

А.Дикусаров также выразил надежду, что ливийская сторона вынесет справедливое судебное решение.

«Мы надеемся, что ливийский суд вынесет справедливое решение, поскольку материалов по делу задержанных украинцев достаточно для того, чтобы они вернулись в Украину», - сказал он.

Как сообщали сегодня СМИ, в свое время ливийский лидер Муаммар Каддафи заключил с Украиной контракт на ремонт самолетов Ан. Один из отремонтированных самолетов якобы находится на аэродроме в Гостомеле. Повстанцы требуют отдать самолет в обмен на освобождение украинских граждан, а Украина хочет получить плату за ремонт самолета.