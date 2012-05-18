Азаров объяснил, почему это Табачника начало заносить

Об этом он заявил в ходе общения с пользователями Facebook.

«Я не знаю, почему министра Табачника стало заносить в сторону общих рассуждений. Мне кажется перегруз. Сейчас начались тесты, и надо думать, что министр перегрузился на своей работе», - сказал Н.Азаров.

«Я только что вернулся с торжественного собрания, посвященного Дню науки. Не могу не поспорить с Табачником. В зале сидело очень много красивых женщин, а пригласили самых лучших. И потом, вкусы разные. Словом, я хочу за Табачника извиниться перед нашими прекрасными женщинами», - подчеркнул премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, 17 мая Д.Табачник заявил, что не связывает с качеством образования в Украине то, что студентки считают свою внешность важнее учебы.

«Это мировосприятие. Думаю, что я не открою Америки, и даже не повторю подвиг Миклухо-Маклая, если скажу, что лучше учатся в университете, магистрате, в аспирантуре девушки, ну скажем, с менее яркой, менее привлекательной, с менее какой-то такой модельной внешностью. Это мировосприятие. Когда-то была красивая песня, которая звучала приблизительно так: не могут все на свете быть красивыми, а счастье почему-то нужно всем», - сказал Д.Табачник.