Оппозиция говорит, что Конституционной Ассамблеи «в принципе не существует»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в интервью журналистам первый заместитель председателя фракции "БЮТ-Батькивщина" Сергей Соболев.

Он отметил, что созданная Президентом Украины Конституционная Ассамблея является «неконституционным органом». По словам С.Соболева, такую ассамблею может создать только Верховная Рада Украины.

Первый заместитель председателя фракции «БЮТ-Батькивщина» сказал, что такого органа как Конституционная Ассамблея «в принципе не существует».

По его словам, Конституционная Ассамблея может быть консультативным органом, «поэтому было бы странно, если бы оппозиция вошла в совещательный орган при Президенте Украины».

«Если действительно хотят изменять Конституцию, то такой орган должен быть создан при Верховной Раде Украины», - подчеркнул С.Соболев.

Как сообщал УНИАН, 17 мая В.Янукович своим указом создал Конституционную Ассамблею как специальный вспомогательный орган при Президенте Украины, главной целью создания и деятельности которого является подготовка законопроекта (законопроектов) о внесении изменений в Конституцию.

Председателем Конституционной Ассамблеи назначен Леонид Кравчук – Президент Украины в 1991-1994 годах. В целом в состав Конституционной Ассамблеи вошли 94 человека.

Советник Президента Украины - руководитель Главного управления по вопросам конституционно-правовой модернизации Администрации Президента Марина Ставнийчук заявила, что парламентским фракциям и политическим партиям, которые не подали предложения по кандидатурам в персональный состав Конституционной Ассамблеи, предоставлена возможность вносить такие предложения на деятельности Ассамблеи.