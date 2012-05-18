Оппозиция говорит, что Конституционной Ассамблеи «в принципе не существует»
Оппозиция не намерена делегировать своих представителей в состав Конституционной Ассамблеи, созданной Президентом Украины Виктором Януковичем.
|Соболев утверждает, что Ассамблею может только ВР
Он отметил, что созданная Президентом Украины Конституционная Ассамблея является «неконституционным органом». По словам С.Соболева, такую ассамблею может создать только Верховная Рада Украины.
Первый заместитель председателя фракции «БЮТ-Батькивщина» сказал, что такого органа как Конституционная Ассамблея «в принципе не существует».
По его словам, Конституционная Ассамблея может быть консультативным органом, «поэтому было бы странно, если бы оппозиция вошла в совещательный орган при Президенте Украины».
«Если действительно хотят изменять Конституцию, то такой орган должен быть создан при Верховной Раде Украины», - подчеркнул С.Соболев.
Как сообщал УНИАН, 17 мая В.Янукович своим указом создал Конституционную Ассамблею как специальный вспомогательный орган при Президенте Украины, главной целью создания и деятельности которого является подготовка законопроекта (законопроектов) о внесении изменений в Конституцию.
Председателем Конституционной Ассамблеи назначен Леонид Кравчук – Президент Украины в 1991-1994 годах. В целом в состав Конституционной Ассамблеи вошли 94 человека.
Советник Президента Украины - руководитель Главного управления по вопросам конституционно-правовой модернизации Администрации Президента Марина Ставнийчук заявила, что парламентским фракциям и политическим партиям, которые не подали предложения по кандидатурам в персональный состав Конституционной Ассамблеи, предоставлена возможность вносить такие предложения на деятельности Ассамблеи.