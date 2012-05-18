Янукович думает, что бизнесу при нем дышится легче
Президент Украины Виктор Янукович убежден, что ему удалось уменьшить давление на бизнес на 5,5%.
|Янукович заявил, что экономика Украины растет третий год подряд
В своем выступлении В.Янукович заявил, что третий год подряд экономика Украины растет.
По его словам, в этом году сохраняется динамика роста ВВП, а инфляция пока еще держится на уровне 2%.
В.Янукович напомнил, что ранее в Украине был утвержден план экономических реформ. Вместе с тем он признал, что на сегодняшний день Украина не смогла полностью его выполнить.
«Мы идем согласно плану (реформ – УНИАН), хотя по некоторым направлениям, нужно отметить, пошло отставание», - сказал Президент.
При этом он заверил, что за годы его президентства уменьшилось давление государственных структур на бизнес.
«В целом давление на бизнес за эти годы сократилось на 5,5%», - сказал В.Янукович.
Он добавил, что количество регуляторных актов также сократилось на 90%.