Коммунисты намерены создать социальную напряженность

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Донецке заявил народный депутат, первый секретарь Донецкого обкома КПУ Николай Кравченко.

Он осудил действия правительства по сокращению поездов и электричек, что Компартия будет продолжать бороться против такого решения, направленного на ущемление прав граждан.

По его словам, в Украине сегодня «закупили к чемпионату Евро-2012 новые скоростные поезда, но при этом забрали социальные электрички и думают, что эти корейские поезда решат проблему с пассажирскими перевозками».

«Наши действия – как можно больше создать социальной напряженности в том регионе, где отмена поездов является болезненной», - заявил Н.Кравченко.

Он привел пример Мариуполя: «В Мариуполе, например, вообще критическая ситуация, там практически два поезда осталось».

«Я думаю, что в ходе выборной кампании люди поймут – кого они делегируют туда, в парламент, и у нас народ четко помнит, кто и что для них сделал. Мы будем акции проводить. Мы уже собираем людей на площадях», - заключил Н.Кравченко.

Как сообщал УНИАН, 1 мая в Мариуполе прошла акция протеста в связи с отменой поездов таких направлений как «Мариуполь – Львов, Полтава, Воронеж, Липецк, Брянск, Славянск»; а также намечаемой отменой с 25 мая 2012 года - «Мариуполь - Харьков и Санкт- Петербург»; до конца 2012г. – «Мариуполь – Москва, Киев, Минск».