МИД возлагает большие надежды на нового посла ЕС

«Мы, безусловно, связываем позитивные ожидания с новым представителем ЕС в Украине, который представляет Польшу - страну, которая делает очень много для евроинтеграции Украины», - сообщил директор департамента информационной политики МИД Олег Волошин, пишет Радио Свобода.

«Что касается господина Тейшейры, то мы намерены с ним конструктивно взаимодействовать с момента его отъезда из Украины, а также желаем ему успехов в работе на других направлениях европейской внешней политики», - подчеркнул представитель МИД.

Как сообщал УНИАН, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон назначила главой Представительства Европейского Союза в Украине Яна Томбинського.