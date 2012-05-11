Президент Литвы прилетела к Тимошенко в Харьков

Президент Литовской Республики Даля Грибаускайте прибыла с рабочим визитом в Харьков.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, в Международном аэропорту «Харьков» главу Литовского государства встретили председатель облгосадминистрации Михаил Добкин, председатель Харьковского городского совета Геннадий Кернес, первый заместитель министра иностранных дел Украины Руслан Демченко, заместитель председателя Харьковского облсовета Людмила Давыдова, прокурор Харьковской области Геннадий Тюрин, начальник Главного управления МВД Украины в Харьковской области Виктор Козицкий.

В облгосадминистрации состоялась встреча Д.Грибаускайте с М.Добкиным.

«В ходе встречи были рассмотрены вопросы налаживания двусторонних торгово-экономических отношений между Литвой и Харьковской областью», - говорится в сообщении.

В частности, руководитель области проинформировал, что в этом году Харьковская область и Литва увеличили товарооборот в 2,4 раза.

«Экономический товарооборот в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, между Харьковской областью и Литвой возрос в 2,4 раза. Это является хорошим признаком того, что в последующие годы товарооборот между Харьковщиной и Литовской Республикой будет только расти», - сказал М.Добкин.

При этом руководитель области указал на заинтересованность в инвестициях в конкретные отрасли экономики края.

«Наш регион заинтересован в инвестициях в сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность, в частности в переработку молока. Это те отрасли, в которых Литва достигла высоких результатов», - отметил М.Добкин.

В ходе встречи, которая прошла в рамках рабочего визита главы Литовского государства, М.Добкин и Д.Грибаускайте обсудили вопросы углубления двусторонних торгово-экономических отношений между Литвой и Харьковской областью.

По данным Минэкономразвития Украины, Литовская республика занимает 39-е место среди 174 стран мира, в которые экспортируются украинские товары, и 18-е место по объемам импорта среди 171 страны мира, из которых поступает продукция в Украину. На протяжении 2000-2011 годов товарооборот украинских товаров и услуг в Литовскую Республику возрос с 227,2 до 955 млн. дол. США. При этом, около 95% внешнеторгового оборота традиционно приходится на товары и 5% – на услуги.

За январь 2012 года объемы торговли товарами составляют 84,4 млн. дол. США, при этом экспорт товаров из Украины в Литву составляет 16,1 млн. дол., импорт литовских товаров в Украину - 68,3 млн. дол.

В 2011 году товарооборот товарами и услугами между Украиной и Литвой составил 1197 млн. дол., в том числе экспорт украинских товаров и услуг в Литву – 345 млн. дол. США, импорт товаров и услуг из Литвы – 852 млн. дол.

В структуре экспорта услуг из Украины в Литву 80,2% приходится на услуги транспорта и связи, 12,7% – услуги при операциях с недвижимостью, 2,8% – услуги в отделочной промышленности, 2,2% – услуги гостиниц и ресторанов.

В структуре импорта услуг из Литвы 87,3% приходится на услуги транспорта и связи, 3,7 % на услуги при операциях с недвижимостью, 2,8% – услуги, связанные с финансовой деятельностью, 2,1% – услуги, связанные с государственным управлением, 2% – услуги в отделочной промышленности, 1,6% – услуги гостиниц и ресторанов.

В структуре экспорта из Украины в Литовскую Республику в 2011 году самые большие объемы заняли черные металлы – 27,7%, древесина и изделия из древесины – 8%, остатки и отходы пищевой промышленности – 8%, зерновые культуры – 5,8%, жиры и масла – 5,2%, котлы, машины, аппараты и механические устройства – 4,5%.

В структуре импорта из Литовской Республики в Украину в 2011 году самые большие объемы занимали энергетические материалы; нефть и продукты ее перегонки – 78,2%; котлы, машины, аппараты и механические устройства – 4%; полимерные материалы, пластмассы – 2,8%; алкогольные и безалкогольные напитки – 1,7%; бумага и картон –1,4%; вата – 1,3%.

О возможной встрече Д.Грибаускайте с экс-премьер-министром Украины Юлией Тимошенко не сообщается.

В то же время, сегодня, 11 мая, на официальном сайте Президента Литвы было размещено сообщение, что Д.Грибаускайте сегодня проведет встречу с Президентом Украины Виктором Януковичем в Киеве только после посещения в Харькове экс-премьер-министра Ю.Тимошенко.

"Президент Литвы сегодня посетит Украину с рабочим визитом. Глава государства встретится в Харькове в больнице с бывшим премьер-министром Ю.Тимошенко. После этого Президент в Киеве проведет двустороннюю встречу с Президентом Украины Виктором Януковичем", - говорится в сообщении.

Напомним, Президент Литвы Д.Грибаускайте согласилась на участие в Ялтинском саммите руководителей стран Центрально-Европейской Инициативы, который позже был отменен, лишь после гарантий Президента Виктора Януковича относительно возможности посетить Ю.Тимошенко.

Ю.Тимошенко отбывает наказание в Качановской исправительной женской колонии №54, и на данное время проходит курс лечения в Центральной клинической больнице №5 «Укрзализныци» в Харькове.