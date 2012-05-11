Томенко удивлен, почему Кузьмин не протестует против решения Азарова
Томенко посчитал, что по распоряжению Н.Азарова, строительство одного паркоместа в аэропорту «Борисполь» обойдется в 194 тыс. гривен. Тогда как ранее Б.Данилишин одобрил строительство паркинга, в котором одно место стоило 150 тыс. гривен.
Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай Томенко заявляет, что одним из первых вопросов нового состава парламента будет заслушивание отчета об использовании бюджетных средств без тендерных закупок на подготовку к Евро-2012.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.Томенко, он напомнил, что, когда правительство убеждало парламент в необходимости разрешить на короткий период проводить государственные закупки для Евро-2012 без тендера, соответствующее решение было принято при условии, что правительство каждые полгода будет информировать народных депутатов об использовании этих средств.
В то же время, вице-спикер напомнил, что уже вторая попытка оппозиции рассмотреть этот вопрос в сессионном зале торпедируется парламентским большинством, которое боится поднимать тему использования бюджетных средств на подготовку к Евро-2012.
«Однако мы убеждены, что этот вопрос будет инициироваться в новом парламенте, новым парламентским большинством, которое, я надеюсь, будет создано нынешними оппозиционными партиями», - подчеркнул Н.Томенко.
Как пример двойных стандартов нынешней власти он навел ситуацию, когда власть под видом борьбы с коррупцией ведет борьбу против своих политических оппонентов.
По словам Н.Томенко, есть не только общеизвестные дела в отношении Юлии Тимошенко, Юрия Луценко, Валерия Иващенко, но и дело в отношении Михаила Поживанова, которого обвиняют за якобы устное указание неправильного использования средств.
Однако наиболее показательным, по убеждению Н.Томенко, является обвинение в адрес экс-министра экономики Богдана Данилишина именно в контексте использования средств к Евро-2012.
Так, в частности, Б.Данилишину инкриминируется то, что он в нарушение требований законодательства Украины согласовал закупку проектных и строительных работ «Строительство паркинга в ГП «Международный аэропорт «Борисполь» у одного участника (ОАО «Строительное управление № 813») ожидаемой стоимостью 449,5 млн грн, чем причинил материальный ущерб на сумму 4,5 млн грн. Соответствующее письмо-согласование № 32 было подписано 10 февраля 2010 года. Сумму в 4,5 млн грн зачислили в ущерб, потому что именно столько успели заплатить строителям. Эти средства не были освоены из-за протеста заместителя генерального прокурора Рената Кузьмина, который он направил в Министерство экономики в июле 2010 года, остановив действие соответствующего решения министра, заметил Н.Томенко.
«Но почему-то через год после «преступного» согласования Б.Данилишиным закупки проектных и строительных работ в ОАО «Строительное управление № 813» правительство Николая Азарова принимает распоряжение от 27 апреля 2011 года № 372-р, которым утверждает разработанный тем самым ОАО «Строительное управление № 813» проект строительства паркинга ДП «Международный аэропорт «Борисполь». При этом, если Богдан Данилишин «дал добро» на строительство паркинга на 3000 паркомест за ожидаемую стоимость в 449,5 млн грн, то Николай Азаров утвердил строительство на треть меньшего паркинга (2038 паркомест) по стоимости 395 млн грн. То есть, в соответствии с распоряжением Н.Азарова, строительство одного паркоместа в аэропорту «Борисполь» обойдется государству в 194 тыс. гривен. Тогда как ранее Б.Данилишин одобрил строительство паркинга, в котором одно место стоило 150 тыс. гривен», - отметил вице-спикер.
По его словам, исходя из вышеупомянутого, «очень трудно понять, почему действия Б.Данилишина были «преступными», а решение действующего правительства - «законным». Ведь исполнитель работ остался тот же, стоимость паркоместа возросла почти на треть, а злосчастные 4,5 миллиона гривен, которые строителям не дали возможности освоить в 2010 году, учтены как такие, что были профинансированы на выполнение соответствующих работ».
Н.Томенко назвал понятным, что дела против представителей правительства Ю.Тимошенко являются политическими. «Однако на реальную борьбу с коррупцией можно будет надеяться только после смены власти», - подчеркнул он.