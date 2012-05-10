Интернет-конференция народного депутата Януковича
В понедельник, 14 мая, в 11:00 на портале ЛІГА.net информационного агентства «ЛІГАБізнесІнформ» состоится интернет-конференция народного депутата Украины Виктора Януковича на тему: "Украинский IT-рынок: проблемы и рецепты развития".
Формирование современных информационных технологий становится одним из национальных приоритетов Украины. Реформа отечественного IT-рынка предусматривает создание беспрецедентных условий развития для хай-тек компаний.
В ходе интернет-конференции В.Янукович рассмотрит следующие вопросы:
С какими сложностями сталкиваются IT-компании на внутреннем и внешнем рынках?
Какая помощь государства необходима в продвижении украинского IT-продукта на внешних рынках?
С чем столкнется IT-бизнес при внедрении на практике новых базовых условий?
Какой экономический эффект даст реформирование IT-сектора?
Основная ресурсная проблема отрасли: кадры?
Задавайте все интересующие Вас вопросы уже сейчас. Адрес страницы интернет-конференции: http://press.liga.net/conf/viktor_yanukovich/