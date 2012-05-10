Интернет-конференция народного депутата Януковича

В понедельник, 14 мая, в 11:00 на портале ЛІГА.net информационного агентства «ЛІГАБізнесІнформ» состоится интернет-конференция народного депутата Украины Виктора Януковича на тему: "Украинский IT-рынок: проблемы и рецепты развития".

Формирование современных информационных технологий становится одним из национальных приоритетов Украины. Реформа отечественного IT-рынка предусматривает создание беспрецедентных условий развития для хай-тек компаний.

В ходе интернет-конференции В.Янукович рассмотрит следующие вопросы:

С какими сложностями сталкиваются IT-компании на внутреннем и внешнем рынках?

Какая помощь государства необходима в продвижении украинского IT-продукта на внешних рынках?

С чем столкнется IT-бизнес при внедрении на практике новых базовых условий?

Какой экономический эффект даст реформирование IT-сектора?

Основная ресурсная проблема отрасли: кадры?

Задавайте все интересующие Вас вопросы уже сейчас. Адрес страницы интернет-конференции: http://press.liga.net/conf/viktor_yanukovich/