Власенко о заявлении Кузьмина: Уровень маразма просто зашкаливает

Об этом он заявил УНИАН, комментируя соответствующее заявление первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина.

“Уровень маразма продолжает крепчать. Уровень маразма просто зашкаливает”, - сказал он.

По словам С.Власенко, ни сын Е.Щербаня Руслан, ни киллер Вадим Болотских не могут быть свидетелями по этому делу.

“Говорить о том, что кто-то что-то видел и кто-то что-то слышал - это полный абсурд. Мотивов никаких не было. Пусть лучше скажут, что она убила Кеннеди”, - заявил С.Власенко.

Отвечая на вопрос, означает ли такое заявление Р.Кузьмина то, что украинская власть даже под давлением Европы не пойдет на освобождение Ю.Тимошенко, защитник заметил, что речь идет не о решении власти, а о решении исключительно одного человека. “Речь идет о Викторе Януковиче. Если Виктор Янукович не примет решения освободить Тимошенко - это для него путь в никуда”, - сказал С.Власенко.

Как сообщал УНИАН, первый заместитель генерального прокурора Р.Кузьмин в интервью интернет-изданию EurActiv заявил, что Генпрокуратура через две недели будет готова выдвинуть Ю.Тимошенко обвинение в организации и финансировании убийства Е.Щербаня.

“Мы имеем показания нескольких людей, которые прямо указывают на Ю.Тимошенко и П.Лазаренко как людей, которые заказали и финансировали убийство, мы также имеем непрямые свидетельства в этом же смысле”, - заявил Р.Кузьмин.