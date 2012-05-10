Турчинова вызвали на допрос

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Батьківщина».

Допрос назначен на 10.00 по улице Богомольца, 10.

«Партия выражает обеспокоенность тем, что через две недели после официального назначения Александра Турчинова руководителем избирательного штаба Объединенной оппозиции вдруг в его адрес начинают поступать непонятные вызовы на допросы», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля офицеры спецподразделений обратились к Президенту Украины, председателю Верховной Рады, генеральному прокурору, председателю СБУ и министру внутренних дел с просьбой разобраться в ситуации вокруг незаконного выделения государственного жилья отдельным сотрудникам спецслужб и правоохранительных органов.

Соответствующее обращение было подписано подполковником милиции в отставке, почетным членом Ассоциации ветеранов спецподразделения «К» Петром Арнаутовым и офицером запаса ВСУ Алексеем Мищенко.

П.Арнаутов сообщил, что один из таких случаев был описан им в газете "Сегодня" в статье под названием "Следом за Луценко должен пойти Турчинов" (№ 67 от 26 марта). В статье, в частности, речь идет о том, что пресс-секретарь СБУ Станислав Речинский в 2005 году во время председательствования в СБУ А.Турчинова был первоочередно поставлен на квартирный учет и через четыре месяца получил квартиру.

В прокуратуре обещали обнародовать результаты проверки относительно обвинений в адрес экс-председателя СБУ А.Турчинова в коррупции сразу после ее окончания.