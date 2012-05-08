Бережная не находит времени, чтобы прокомментировать свою гречку
17:35, 08 мая 2012Политика
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Народный депутат Ирина Бережная (фракция ПР) не нашла сегодня времени на то, чтобы прокомментировать УНИАН обвинения в СМИ в ее адрес относительно якобы подкупа избирателей путем раздачи продуктовых пакетов.
|Бережная сказала, что занята
После письменного обращения УНИАН по этому вопросу И.Бережная так и не прокомментировала ситуацию агентству.
Как сообщал УНИАН, 7 мая СМИ сообщили, что народный депутат от Партии регионов Ирина Бережная раздает жителям Харькова продуктовые наборывместе со своей предвыборной листовкой. Об этом, как сообщает "Зеркало недели. Украина", свидетельствуют фотографии, размещенные в социальной сети Facebook. Кроме традиционной гречки, в набор от И.Бережной входят растительное масло, сгущенка, сахар, чай, печенье и конфеты.
После этого лидер партии «УДАР» Виталий Кличко высказался относительно необходимости создания специальной комиссии Верховной Рады по изучению фактов подкупа избирателей.
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