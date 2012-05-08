Бережная не находит времени, чтобы прокомментировать свою гречку

Корреспондент нашего агентства обратилась с этой просьбой к И.Бережной по телефону, но она, уточнив, о каком комментарии идет речь, сослалась на то, что сейчас занята, потому что принимает участие в совещании, и посоветовала обратиться в свою пресс-службу.

После письменного обращения УНИАН по этому вопросу И.Бережная так и не прокомментировала ситуацию агентству.

Как сообщал УНИАН, 7 мая СМИ сообщили, что народный депутат от Партии регионов Ирина Бережная раздает жителям Харькова продуктовые наборывместе со своей предвыборной листовкой. Об этом, как сообщает "Зеркало недели. Украина", свидетельствуют фотографии, размещенные в социальной сети Facebook. Кроме традиционной гречки, в набор от И.Бережной входят растительное масло, сгущенка, сахар, чай, печенье и конфеты.

После этого лидер партии «УДАР» Виталий Кличко высказался относительно необходимости создания специальной комиссии Верховной Рады по изучению фактов подкупа избирателей.