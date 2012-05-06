Воздушный змей не пустил в аэропорт 23 самолета

Как передает агентство Синьхуа, в течение пяти часов аэропорт не принимал самолеты из-за парящего над взлетно-посадочными полосами воздушного змея. Диспетчеры аэропорта были вынуждены отправлять лайнеры в соседние аэропорты, в частности, в город Циндао.

Работа воздушных ворот Даляня была восстановлена лишь после того, как воздушный поток унес змея прочь от аэропорта. О том, повлияло ли присутствие в воздухе этой традиционной китайской игрушки на вылет рейсов, не сообщается.

Запуск воздушных змеев - старинная китайская забава. По сей день на площадях можно встретить пожилых мужчин, с любовью смотрящих в небо на парящего там змея.