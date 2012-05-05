Медведев, уходя, не забыл проставиться

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на встрече с руководством правительства, Федерального собрания, администрации президента и других структур власти.

«Я пригласил руководство нашего государства для того, чтобы, прежде всего, поблагодарить вас за совместно проведённые в этой должности годы, за слаженную работу, не побоюсь этого слова, командную работу», - сказал Д.Медведев.

«Без такой слаженной работы ничего бы не получилось. Поэтому ещё раз хотел бы вам сказать большое спасибо за всё, что мы с вами делали на протяжении этих четырёх лет, пока я работал Президентом Российской Федерации», - отметил он.

Д.Медведев подчеркнул, что главное для руководства России продолжать развитие страны.

При этом Д.Медведев пожелал В.Путину как избранному президенту, который уже послезавтра вступит в должность «успехов в служении нашей стране».

«Мы были вместе, мы продолжим работу вместе», - заверил он.

«Мне действительно было очень приятно с вами работать эти четыре года. Большое вам спасибо. И как у нас в стране принято, я, естественно, должен всех вас как минимум отблагодарить обедом, что я и собираюсь сейчас сделать», - сказал он присутствующим.

Как сообщал УНИАН, 7 мая состоится инаугурация В.Путина.

8 мая Госдума РФ рассмотрит кандидатуру нового премьер-министра, которого внесет В.Путин. Предполагается, что это будет Д.Медведев.