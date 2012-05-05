В Луганске участники митинга призвали мир спасти Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, в митинге приняли участие около 500 представителей оппозиционных партий и общественных организаций, которые вошли в Комитет сопротивления диктатуре. Митинг прошел под флагами БЮТ, партий «Батьківщина», «Фронт Змін», ВО «Свобода».

В резолюции митинга участники обратились к мировому сообществу с просьбой «защитить Юлию Тимошенко, Юрия Луценко и других представителей оппозиции от судебного произвола, главным дирижером которого является Виктор Янукович и его окружение». «Если мы не остановим процесс сползания к диктатуре уже сейчас, то через короткое время может быть поздно: мы потеряем свои права, свое будущее, свое государство», - говорится в резолюции.

Участники митинга также призвали луганчан присоединяться к широкомасштабным акциям протеста.

После митинга в поддержку Ю.Тимошенко колонна из 15 автомобилей представителей КСД из городов и районов области проехала по улицам Луганска от его восточных до западных кварталов в знак «символичного единения народа Украины в борьбе с олигархическим режимом».