Мэр Ровно говорит, что у фильма «Матч» нет шансов быть показаным в городе

Как передает корреспондент УНИАН, на этом В. Хомко отметил во время сессии горсовета.

«Чтобы ни у кого не было сомнений, эта провокация в нашем городе транслироваться не будет при любых обстоятельствах. И я сделаю все для того, чтобы этого не допустить», - подчеркнул городской председатель.

Так В.Хомко отреагировал на заявление в газете «Ровно вечернее» директора киноцентра "Эра" Марии Шульган о том, что прокат украинофобского фильма «Матч» в Ровно в действительности не отменяли. Она, в частности, сообщила, что несколько дней назад во время акций протеста представителей общественности было принято решение не о запрещении демонстрации этого фильма, а о перенесении ее на другой день. Поскольку, по ее словам, от стражей порядка якобы поступила информация о том, что кто-то с пикетчиков чернилами намеревается испортить дорогостоящий киноэкран стоимостью 57 тысяч долларов.

«Совместно с руководством "Мультиплекса" мы решили перенести демонстрацию в другой зал, где экран не настолько дорогой. Однако для второго зала нужна пленочная копия, которой у дистрибьюторов пока еще нет. Но они пообещали, что как только какой-то из кинозалов в Украине завершит демонстрацию "Матча", пленку привезут к нам. Не хочу загадывать, но, возможно, уже на этой неделе этот вопрос решится. То есть мы ничего в действительности не отменяли», - подчеркнула директор киноцентра.

Вместо этого, как считает заместитель городского председателя Галина Кульчинская, которая вела переговоры с администрацией киноцентра, та перекручивает содержание договоренностей, поскольку тогда речь не шла о перенесении демонстрации фильма в другой зал, а о полном его запрещении.

По словам Г.Кульчинской, она вмешалась в эту ситуацию не потому, что прислушивалась к советам некоторых политических сил и не потому, что считает этот фильм антиукраинским, поскольку сама не видела его. «А потому, что слишком много негативной информации об этом фильме, протестов много у определенной части украинского общества. И я, как представитель власти, а также как член Национальной комиссии по вопросам защиты общественной морали, решила не допустить этого возмущения среди общественности Ровно», - отметила заместитель городского председателя.

На данный момент, как сообщил корреспонденту УНИАН заместитель председателя городской организации Украинской народной партии Александр Джигирей, фильм «Матч» в Ровно не демонстрировали, а общественность контролирует ситуацию в киноцентре.