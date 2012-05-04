МИД не комментирует информацию об отказе 12 президентов ехать в Ялту

Об этом УНИАН сказал руководитель пресс-службы МИД Украины Александр Дикусаров.

«Мы готовим саммит, проводим соответствующие переговоры, то есть работа проводится, чтобы этот саммит прошел успешно», - сказал он.

В посольстве Румынии в Украине УНИАН сообщили, что пока не могут предоставить информацию, будет ли Президент Румынии Траян Бесеску принимать участие в саммите.

«Мы пока не получили подтверждения от МИД Румынии», - сказали в посольстве.

В посольстве Республики Беларусь УНИАН также не смогли предоставить информацию относительно участия в саммите Президента Беларуси Александра Лукашенко.

«На данный момент мы не владеем такой информацией», - сказали в посольстве.

Как сообщал УНИАН, от участия в саммите лидеров стран Центральной и Восточной Европы в Ялте, запланированного на 11-12 мая, отказались президенты Германии, Чехии, Австрии, Италии, Словении, Эстонии, Хорватии, Латвии, Болгарии, Албании, Венгрии, Боснии и Герцеговины.