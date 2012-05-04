Власенко: Тимошенко не просила о новом осмотре немецкими врачами

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН заявил защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Украины Сергей Власенко.

По его словам, по состоянию на 17.00 3 мая от Ю.Тимошенко не было никаких подобных обращений. «Что дальше происходило, я не знаю», - сказал защитник.

С.Власенко также отметил, что по состоянию на вчера Ю.Тимошенко даже не знала, что к ней сегодня приедут немецкие врачи.

Он подчеркнул, что Ю.Тимошенко не доверяет специалистам Министерства здравоохранения Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 мая, пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины распространила сообщение о том, что в колонии работает международная медицинская комиссия при участии украинских и немецких врачей, поэтому защитникам Сергею Сасу и Евгении Тимошенко было рекомендовано перенести встречу с Ю.Тимошенко на другое время.