Американский сенатор о фотках Тимошенко и давлении на Януковича

Как сообщает официальный сайт экс-премьера Юлии Тимошенко, об этом Дж.МакКейн заявил во время выступления в Вильнюсском университете.

"Мы надеемся, что наши европейские партнеры ясно дадут понять правительству Украины, что оно не сможет добиться более тесных отношений с Европой, пока не будет прекращено избирательное преследование политических оппонентов, не будут освобождены лидеры оппозиции, которые находятся сейчас в заключении, и не пройдут свободные и справедливые выборы", - сказал Дж.МакКейн.

Сенатор выразил обеспокоенность в связи с применением в отношении Ю.Тимошенко физической силы. "Последние ее фотографии взволновали и обеспокоили. Они вызывают серьезные вопросы к условиям ее содержания в тюрьме и необходимости обеспечения для нее доступа к качественному медицинскому лечению", - подчеркнул он.

"Сейчас правительство пытается продвигать страну в Европу, и в то же время подавляет и уничтожает политическую оппозицию в Украине. То есть ведет переговоры по Соглашению об ассоциации с ЕС и бросает за решетку демократических лидеров оппозиции, таких как Юрий Луценко и Юлия Тимошенко, по чисто политическим причинам", - объяснил Дж.МакКейн.

Сенатор отметил, что США решительно поддерживают более тесные связи между Украиной и Евросоюзом, однако разочарованы негативными тенденциями.

"Мы разочарованы эрозией демократии и углублением коррупции, которая достигает все более высоких новых уровней, особенно среди детей правящей элиты. Украинский народ заслуживает лучшего", - считает Дж.МакКейн.