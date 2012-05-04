Евгения Тимошенко звонила участникам голодовки во Львове

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облорганизации ВО „Батьківщина”, в больницу скорой помощи госпитализирован член «Батьківщини”, писатель Стефан Сим, который восемь дней голодал в палаточном городке в центре Львова.

«Дважды Стефан Сим отказывался от госпитализации, на которой настаивали врачи, в том числе в письменном виде. У него было высокое давление, плохое самочувствие. Сейчас ему оказывают необходимую помощь», - сообщил лидер облорганизации «Батьківщини” Роман Илык, который вместе с однопартийцами голодает восьмые сутки.

Также, как сообщил УНИАН Р.Илык, сегодня из-за ухудшения состояния здоровья прекратил голодовку член партии Роман Москаль. „Однако Роман Москаль остается рядом с нами, хоть и прекратил голодовку из-за плохого самочувствия. По состоянию на сегодняшний день продолжают голодовку шестеро партийцев „Батьківщини”, - подчеркнул Р.Илык.

По словам Р.Илыка, ему звонила по телефону дочь экс-премьера Евгения Тимошенко, которая выразила обеспокоенность самочувствием голодающих.

Как сообщили в Комитете сопротивления диктатуре Львовской области, на заседании львовского КСД будет обсуждаться вопрос дальнейших действий в поддержку голодающих во Львове.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля поздно вечером в больницу скорой помощи был госпитализирован член «Батьківщини» Роман Пилипяк из Дрогобыча, который голодал в поддержку Ю.Тимошенко в палаточном городке в центре Львова.