Качиньскому досталось от своих за призыв к бойкоту Евро

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, польские политики объяснили этот призыв желаниям Я.Качиньского заработать очки во внутриполитической борьбе, отметив, что это навредит Евро-2012 и отношениям обоих государств.

Лидер третьей по численности политической силы в польском Сейме Януш Паликот назвал "скандальным и безответственным" призыв лидера PIS.

"Ситуация неудобна, потому что мы являемся соорганизаторами Евро-2012. В этом есть какая-то хитрость, которая граничит с подлостью", - сказал политик, которого цитирует TVN24.

Представитель парламентской партии "Союз левых демократов" Тадеуш Ивинский призвал к взвешенности, отметив, что Польша должна бороться за права людей в Украине, в том числе, в деле Юлии Тимошенко, но "должна вместе с тем сохранить хладнокровие".

Лидер партии PJN и евродупутат Павел Коваль также призвал к спокойному реагированию на происходящее в Украине.

"Нужно помнить о том, какими могут быть для Польши последствия изоляции Украины на международной арене. Это ключевая вещь", - сказал он.

Заявление Я.Качиньского также раскритиковали депутаты от правящей в стране партии "Гражданская платформа", которые призвали не смешивать спорт и политику, и советник Президента Польши Бронислава Коморовского Томаш Наленч, назвавший Украину и Польшу "близнецами в контексте Евро-2012".

"Поэтому если бы этот призыв послушали, то Польша была бы искалеченной. Потому что нельзя искалечить одного близнеца... бойкот матчей в Украине рикошетом ударил бы по Польше", - сказал советник Б.Коморовского.

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Как сообщал УНИАН, сегодня Я.Качиньский обнародовал заявление, в котором призвал бойкотировать Евро-2012 в Украине и рассмотреть возможность перенесения матчей из украинских городов в другое государство из-за дела Юлии Тимошенко, которая заявила о ее избиении и объявила голодовку.

МИД Польши официально выступил против бойкота Евро-2012, отметив, что сама экс-премьер призвала своих сторонников не делать ничего, что может навредить Украине. Против бойкота выступили также Президент Польши и глава правительства.