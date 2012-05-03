На Банковой обещают защитить «Всесвіт» от рейдеров

В Администрации Президента не допустят рейдерского захвата помещения журнала «Всесвіт».

Об этом заявила в комментарии УНИАН советник Президента Украины - руководитель Главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам АП Анна Герман.

«Ко мне обратились журналисты издания, - сказала она, - с просьбой защитить их от захвата помещения по улице Грушевского, 34/1. Мы сделаем все, чтобы журналисты и журнал с глубокими традициями работали спокойно».

По словам А.Герман, «нельзя допустить, чтобы дельцы от литературы воспользовались тем, что культура и литература в настоящее время переживают финансовые трудности, и выбросили авторитетный журнал из его помещения». А.Герман напомнила, что «Всесвіт» является одним из немногих журналов, в котором «сохраняются давние литературные и издательские традиции».

Как сообщал УНИАН, руководство журнала «Всесвіт» заявило, что 26 апреля была совершена попытка рейдерского захвата помещения редакции.

«В итоге 83-летний шеф-редактор оказался в больнице. Рейдеры требовали немедленно освободить помещение на ул. Г. Грушевского, 34/1, которое официально принадлежит ООО “Издательский дом “Всесвіт”, президент которого – Олег Микитенко. Были угрозы расправы», - говорилось в письме редакции.

28 апреля на пресс-конференции в УНИАН руководство редакции журнала «Всесвіт» заявило, что какие-то лица выкупили 60% уставного капитала ООО “Издательский дом “Всесвіт” и требуют проведения внеочередного собрания участников общества по переизбранию нового руководителя.

«Президент издательства «Всесвіт» сообщил, что лица, пытавшиеся захватить помещение, заявили, что они якобы выкупили 60% уставного капитала у других участников», - сказал заместитель главного редактора журнала Дмитрий Дроздовский.

«Вдруг появляются три гражданина, назвались юристами, представителями тех бывших работников журнала «Всесвіт», которые уже давно не работают, но все еще остаются членами общества», - отметил О.Микитенко и добавил, что эти люди сообщили ему, что помещение отныне не принадлежит журналу.

В свою очередь прокуратура Киева начала проверку по заявлениям об отчуждении помещения редакции журнала «Всесвіт».