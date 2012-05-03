Мэрия Москвы отказала оппозиции в проведении акций 6 мая

Мэрия Москвы отказала оппозиции в проведении ряда акций 6 мая и уведомила прокуратуру.

Об этом ИТАР-ТАССсообщил руководитель департамента региональной безопасности Москвы Алексей Майоров.

"В согласовании проведения митинга 6 мая численностью 25 тысяч человек на Манежной площади или площади Революции заявителю Марку Гальперину, называющему себя членом движения "Солидарность", отказано", - заявил А.Майоров. "От предложенных нами вариантов он отказался, и продолжает в СМИ призывать людей прийти на Манежную площадь, да еще и оставаться там. Мы уведомили прокуратуру о том, что ему в согласовании мероприятий отказано", - подчеркнул собеседник агентства.

М.Гальперин призывает провести митинг протеста против вступления Владимира Путина в должность Президента РФ. Между тем сопредседатель московского отделения "Солидарность" Сергей Давидис сообщил ИТАР-ТАСС, что М.Гальперин "действительно член движения, но в данном случае действует самостоятельно и независимо от его органов".

Кроме М.Гальперина, уведомление о проведении акции на площади Революции в защиту Мавзолея Ленина 6 мая подавали активисты КПРФ и "Трудовой России". "Мы предложили им перенести мероприятие, и, скорее всего, они его перенесут на другую дату, думаю, тут понимание будет найдено", - отметил глава департамента региональной безопасности Москвы.